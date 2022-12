POL-FR: Umkirch - Pkw fährt gegen Zäune und flüchtet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen - Vörstetten Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, in einem Carport in einer Wohnsiedlung in Vörstetten ein Feuer aus. Dieses griff im weiteren Verlauf auf ein zweites Carport sowie auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand zwischenzeitlich unter Kontrolle bringen. Es entstand erheblicher Sachschaden, welcher ...

mehr