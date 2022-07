POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Restaurant

Warendorf (ots) - Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen - Polizisten haben am Samstag (16.07.2022, 22.15 Uhr) eine Autofahrt in Warendorf gestoppt. Der 40-jährige Fahrer aus Westkirchen war in einem Auto auf der B 475 von Sassenberg kommend Richtung Warendorf unterwegs als ihn die Beamten kontrollierten. Während der Kontrolle gab der Mann direkt an keinen Führerschein zu besitzen. Außerdem bestätigte ...

mehr