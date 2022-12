Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Handwerkerfahrzeug soll mehrere geparkte Fahrzeuge gestreift haben - Suche nach Geschädigten

Freiburg (ots)

Ein Zeuge befuhr am Mittwoch, 14.12.2022, gegen 16.25 Uhr, die Pestalozzistraße und Kreuzstraße in Richtung Wallbrunnstraße. Vor ihm sei ein weißer Kleintransporter einer Handwerkerfirma gefahren, welcher mit dem rechten Außenspiegel mehrere geparkte Fahrzeuge gestreift haben soll. Bei einem der gestreiften Fahrzeuge könnte es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug einer Baufirma gehandelt haben. Das orangefarbene Fahrzeug sei mit Personen besetzt gewesen. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun die Besitzer von eventuell beschädigten Fahrzeugen. Insbesondere mögen sich die Personen, welche in dem orangefarbenen Fahrzeug saßen mit der Polizei in Verbindung setzen. Das Polizeirevier ist unter der Rufnummer 07621 176-0 erreichbar.

