POL-FR: Rheinfelden: Kollision in der Schildgasse - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.12.2022, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Fiat an einem auf der Straße "Schildgasse" stehenden Lkw vorbei und kollidierte mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in einem blauen Audi unterwegs war. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Beim Eintreffen der Polizei stand der Lkw nicht mehr an der Unfallörtlichkeit. Der Lkw stand zuvor in Höhe eines Fastfood Restaurants. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun den Fahrer des Lastkraftwagens und Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen.

