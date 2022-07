Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Nicht auf den Verkehr geachtet: Fußgänger rennt gegen Auto und wird schwer verletzt

Kamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (18.07.2022) in Kamen ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Kamener rannte gegen 5.50 Uhr von der Westicker Straße durch eine Seitenstraße in Richtung Bahnhof, weil er seinen Zug nicht verpassen wollte. Laut eigenen Angaben achtete er dabei nicht auf den fließenden Verkehr auf der Straße Am Bahnhof, stieß in der Folge mit dem Pkw einer 73-jährigen Dortmunderin zusammen und stürzte zu Boden. Die Frau hielt sofort an. Ein Zeuge wählte den Notruf.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

