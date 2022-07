POL-UN: Fröndenberg- zwei Fahrzeuge vor Musikschule abgebrannt - Feuerwehr konnte Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern

Bönen (ots) - Couragierte Zeugen haben am Montagabend (18.07.2022) in Bönen eine alkoholisierte Autofahrerin mit gefälschtem Führerschein nach einer Verkehrsunfallflucht aufgehalten. Gegen 19.30 Uhr befuhr die 41-Jährige die Kamener Straße in Richtung Süden. In einem Kurvenbereich kam sie mit ihrem Pkw von ...

mehr