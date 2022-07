POL-UN: Kreis Unna - 275 Verstöße bei polizeilichem Schwerpunkteinsatz zum Ferienreiseverkehr

Fröndenberg (ots) - Nach dem Brand einer nicht mehr genutzten Lagerhalle an der Straße "In den Telgen" ermittelt die Polizei jetzt die Brandursache. Die Halle, in der Papierverpackungen gelagert waren, stand am Sonntagnachmittag (17.07.2022) gegen 17.15 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte nach mehreren Stunden ...

mehr