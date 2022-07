POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit Personenschaden - schwerverletzter Kradfahrer durch Alleinunfall

Werne (ots) - Am 16.07.2022 ( Sa. ), gegen 13:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Str./ Kamener Str. / Stockumer Str. / Am Neutor in Werne zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 35 jähriger Werner befuhr die Stockumer Str. in Fahrtrichtung Kreuzungsbereich und beabsichtige seine Fahrt geradeaus ...

mehr