Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 2 Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Werne (ots)

Am 16.07.2022 ( Sa. ), gegen 13:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Str./ Kamener Str. / Stockumer Str. / Am Neutor in Werne zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 35 jähriger Werner befuhr die Stockumer Str. in Fahrtrichtung Kreuzungsbereich und beabsichtige seine Fahrt geradeaus auf der Kurt-Schumacher-Str. fortzusetzen. Die 58 jährige Wernerin beabsichtigte in die vorfahrtsberechtigte Straße einzubiegen und es kam zur Kollision. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant durch Rettungskräfte versorgt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmer geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell