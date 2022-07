POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Flucht - beschädigter Stromkasten sorgt für Stromausfall

Selm (ots) - Bislang Unbekannte Täter drangen am 14.07.2022 (Do.), in der Zeit zwischen 20.30 und 22.00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg in Selm ein. Es wurde eine Bohrmaschine und eine Stichsäge entwendet. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder 921-0. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

