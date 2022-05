Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision von zwei Autos wurden am Mittwochabend, 4. Mai 2022, in Heßler drei Menschen verletzt. Gegen 18 Uhr war ein 55 Jahre alter Gelsenkirchener auf der Grothusstraße in Richtung Horst unterwegs, eine 33-jährige Gelsenkirchenerin kam mit ihrem Wagen aus der entgegengesetzten Richtung. Als der Gelsenkirchener an der Kreuzung Grothusstraße/Grimmstraße/Uferstraße nach links abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, ebenso das zweijährige Kind der Frau. Die 33-Jährige und ihr Sohn wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen, der 55-Jährige wurde stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

