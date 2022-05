Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten nehmen Mann in Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung mit anschließender Sachbeschädigung und einem Fluchtversuch haben Polizeibeamte einen 21-Jährigen am frühen Mittwochmorgen, 4. Mai 2022, in der Feldmark in Gewahrsam genommen. Der Mann war zunächst gegen 2.15 Uhr mit zwei unbekannten Personen am Parkplatz der Trabrennbahn an der Nienhausenstraße in Streit geraten, wo er versuchte, unter Vorhalt eines Messers eine Umhängetasche zu entwenden. In diesen Disput mischte sich ein 58 Jahre alter Gelsenkirchener ein, der gerade einen Flohmarktstand aufbaute, und verständigte umgehend die Polizei. Der 21-Jährige schlug dem Anrufenden daraufhin das Handy aus der Hand und beschädigte Ware in dessen Auslage. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, flüchtete der 21-Jährige mit hoher Geschwindigkeit in einem Fahrzeug von dem Parkplatz und über innerstädtische Straßen, ehe er das Fahrzeug an der Hans-Böckler-Allee stoppte. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete der Gelsenkirchener Widerstand, schlug nach den Einsatzkräften und verletzte dabei einen Beamten leicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten ihn die Polizisten ins Polizeigewahrsam. Ein dort durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus, woraufhin ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten den Wagen sowie den Führerschein des Mannes sicher und leiteten Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell