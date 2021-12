Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Rheinbreitbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.11.2021 und 18.12.2021 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Wohnhaus, sowie einer dazugehörigen Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach. Durch bislang unbekannte Täter wurden dabei ein Fahrrad, sowie diverses Werkzeug entwendet; der Schaden beläuft sich ersten Berechnungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Polizei zur Ergreifung der Täter mitunter auf die Wachsamkeit der Bevölkerung angewiesen. Hinweise auf auffällige Personen, Fahrzeuge, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen werden zu jeder Tages-/ und Nachtzeit durch die Polizei Linz/Rhein unter der Telefonnummer 02644-9430 entgegengenommen. Hierbei gilt stets: Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell