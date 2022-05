Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren gestern Abend, 2. Mai 2022, ab 19.15 Uhr an der Cranger Straße in Erle im Einsatz. Dort brannte Sperrmüll in einem Hinterhof. Zwei 17 und 18 Jahre alte Gelsenkirchener gaben an, zuvor auf dem Gelände an einem Motorroller Reparaturen durchgeführt zu haben. Dabei sei dieser in Flammen aufgegangen. Eigene sofort eingeleitete Löschversuche blieben erfolglos. Das Feuer drohte auch auf das Wohnhaus überzugreifen. Hier entstand ein Gebäudeschaden. Die Anwohner wurden während der Löscharbeiten in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

