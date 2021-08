Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Auto am Fähranleger beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Für diesen Autofahrer war es wirklich ein schwarzer Freitag:

Der Mann hatte seinen schwarzen Hyundai am 13.08. gegen 06.00 Uhr in Bislich am Fähranleger abgestellt.

Anschließend war er zum Angeln gegangen. Als er gegen 13.45 Uhr zu dem Auto, Baujahr 2017 mit Kennzeichen aus Hamm, zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeug.

An der rechten Fahrzeugseite befanden sich Dellen und Kratzer.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben machen können.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter telefon 0281 - 171- 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell