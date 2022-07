Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Leichtverletzter bei Kollision mit einem geparkten Fahrzeug

Bönen (ots)

Am 16.07.2022 (Sa.), gegen 10:10 Uhr, befuhr der 82 jährige Wuppertaler die Schulstr. in Bönen aus Richtung Hammer Str. kommend in Fahrtrichtung Kamen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde er geblendet und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ambulanten Versorgung verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch nahegelegene Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.500 EUR.

