POL-PDLU: Speyer - Unkooperativer Ladendieb

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagabend passierte ein 20-jähriger Mann die Ladenkasse eines Supermarkts in der Auestraße, als in diesem Moment eine Diebstahlssicherung auslöste. Bei der anschließenden Kontrolle durch den Ladendetektiv fiel auf, dass der junge Mann mehrere Tabakwaren und Alkoholika im Gesamtwert von 65 Euro entwendet hatte. Gegenüber der Polizei zeigte sich der offensichtlich alkoholisierte Beschuldigte unkooperativ und gab zunächst falsche Personalien an. In der Folge konnte die Identität jedoch durch die eingesetzten Beamten geklärt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.

