POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigungen an PKW

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 12.20 Uhr, wird der Polizei in Speyer eine männliche Person gemeldet, welche sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machen würde, die auf einem Parkplatz in der Kutschergasse abgestellt seien. Hierbei beschädigte der unbekannte Tatverdächtige einen Daimler-Benz, indem er den Mercedesstern und einen Toyota, indem er den Heckscheibenwischer abbrach. Der Täter konnte auf einem Fahrrad flüchten nachdem er von einer Zeugin auf die Tat angesprochen worden war. Er wird als Glatzenträger mit blauem Oberhemd, kurzen Hosen und normaler Statur beschrieben. Er führte laute der Zeugin einen Strauß mit lila Blumen mit sich und machte einen verwirrten Eindruck. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

