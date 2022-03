Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Dreister falscher Wasserwerker stiehlt Bargeld

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am gestrigen Dienstag stellte sich ein unbekannter Mann gegen 12.00 Uhr bei einer Seniorin auf der Straße 'Stock' in St. Tönis als Mitarbeiter des Wasserversorgers vor. Es werde demnächst die Straße erneuert und man müsse im Vorfeld die Wasseranschlüsse überprüfen. Die Seniorin hegte zunächst keinen Verdacht und bat den Mann ins Haus. Der Unbekannte wies die Frau an, die Wasserhähne im Haus aufzudrehen. Nach wenigen Minuten hatte der Unbekannte seine 'Überprüfung' beendet und stellte der St. Töniserin für die Dienste 500 Euro in Rechnung. Als der falsche Wasserwerker das Haus verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass der Mann weiteres Bargeld gestohlen hatte. Die Frau beschrieb den dreisten Dieb als ca. 40-45 Jahre alt mit hellem Teint. Er ist schlank, hat blonde Haare und blauen Augen. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch ohne Akzent. Der Dieb entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den dreisten Trickdieb über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (175)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell