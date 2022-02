Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Wermelskirchen (ots)

Am Montag (07.02.) gegen 07:30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Telegrafenstraße eine kreisrunde Beschädigung der Eingangstüre der Filiale, welche auf einen Einbruch hindeutet.

Laut eigenen Angaben verließ sie am Vortag gegen 17:30 Uhr die Bäckerei. Die Polizei konnte zusätzlich zur Beschädigung an der Glastür eine Einkerbung am Türrahmen feststellen. Offenbar gelangten die Täter jedoch nicht in die Filiale und machten keine Beute.

Wegen möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Bei möglichen Hinweisen zu dieser Tat wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell