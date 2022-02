Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntag (06.02.) gegen 14:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Talsperre in Wermelskirchen. Ein 24-jähriger Wermelskirchener befuhr in seinem Ford die Straße Talsperre in Fahrtrichtung Intzestraße und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Der 24-Jährige kam nach circa 87 Metern auf der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Hierdurch wurden die Front des Pkw und die Wiese beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten bei ihrem Eintreffen zudem einen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Innenraum des Fords sowie beim Autofahrer wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Der Autofahrer wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt und zwecks einer Blutprobenentnahme zur nahegelegenen Polizeiwache geführt. Der Führerschein wurde zusätzlich sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. (ch)

