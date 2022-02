Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Café

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (06.02.) gegen 10:45 Uhr bemerkte die Inhaberin einen Einbruch in ihr Café auf der Straße Alte Dombach im Stadtteil Sand. Laut ihren Angaben hat sie das Café am Vortag gegen 18:00 Uhr verlassen, ohne besondere Auffälligkeiten festzustellen.

Eines der Fenster an einer Tür im rückwärtigen Bereich des Cafés wurde eingeschlagen. Zudem konnte die Polizei mehrere Hebelmarken im Bereich einer Tür feststellen. Offenbar gelangten die Täter nicht in das Objekt und machten keine Beute.

Der Schaden für die Geschädigte wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst.

Bei möglichen Hinweisen zu dieser Tat wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell