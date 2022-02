Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nach Verkehrskontrolle - 36-Jähriger leistet Widerstand

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (03.02.) gegen 11:00 Uhr hielten Polizeibeamte einen 36-Jährigen aus Bergisch Gladbach im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Der Bergisch Gladbacher fuhr mit einem E-Scooter auf der Straße An der Gohrsmühle in Fahrtrichtung Driescher Kreisel.

Während der Kontrolle zeigte der 36-Jährige deutliche Auffälligkeiten, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

In einem nahegelegenen Krankenhaus widersetzte sich der Bergisch Gladbacher gegen die Blutprobenentnahme und leistete Widerstand. Er wurde durch die Polizeibeamten mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, wodurch er leicht verletzt wurde.

Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Betäubungsmittelabbau im Körper untersagt. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell