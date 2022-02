Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - 14-Jähriger mit Schlagstock angegriffen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (05.02.) gegen 18:15 Uhr wurde ein 14-Jähriger aus Kürten am Bahnsteig der S-Bahn Station Duckterath von einem bislang unbekannten Mann mit einem Schlagstock am Kopf verletzt.

Der 14-Jährige saß mit zwei weiteren Personen auf einer Bank am Bahnsteig, als plötzlich zwei Mädchen angelaufen kamen. Diese gaben an, von zwei Jungen verfolgt zu werden, die wenige Meter hinter ihnen liefen.

Als der 14-Jährige die beiden Verfolger daraufhin ansprach, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Bei dem Versuch zu flüchten, hielt er einen der beiden am Arm fest. Daraufhin kam eine dritte, deutlich ältere Person hinzu, die einen schwarzen Schlagstock aus seiner Jackentasche zog.

Der unbekannte Mann schlug dem 14-Jährigen mit dem Schlagstock gegen den Kopf, sodass er eine Platzwunde an der linken Kopfhälfte erlitt. Danach flüchteten die drei Personen fußläufig in Richtung Bergisch Gladbach-Hand.

Der Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 30-40 Jahre alt, circa 1,80m bis 1,90m groß, kurze dunkle Haare, dunkler Bart, athletische Figur, schwarze Wellensteyn Jacke

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem Tatverdächtigen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell