Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich - Unfall mit Kind - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr an der Einmündung der Mozartstraße in die Böblinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem SUV und einem 7-jährigen Radfahrer. Eine weibliche SUV-Fahrerin fuhr mit ihrem dunklen Fahrzeug die Mozartstraße in Richtung der Böblinger Straße, in die sie einbiegen wollte. An der Einmündung übersah sie den 7-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Gehweg der Böblinger Straße unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich die PKW-Fahrerin kurz nach dem Wohlergehen des jungen Verkehrsteilnehmers, fuhr aber dann weiter.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, sein Fahrzeug blieb unbeschädigt.

Wer Hinweise zu der Unfallverursacherin mit einem dunklen SUV geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13-2500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell