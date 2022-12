Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Firmengebäude - Fußspuren im Schnee führen Polizei zu Tatverdächtigem

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in Emmendingen am 14.12.2022. Die Polizei wurde verständigt, als um circa 23 Uhr der Einbruchalarm ausgelöst wurde.

Bei der Überprüfung des Sachverhalts konnten Fußspuren im Schnee festgestellt werden, die von der Tatörtlichkeit wegführten. Mithilfe von Polizeihunden verfolgten die Beamten die Spuren, die zum rund anderthalb Kilometer entfernten Wohnhaus eines Tatverdächtigen führten. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde unter anderem mutmaßliches Diebesgut sowie Tatwerkzeug sichergestellt.

Gegen den 39-Jährigen, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird ermittelt. Die Höhe des Diebstahlschadens bewegt sich nach einer ersten Schätzung im niedrigen vierstelligen Bereich.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell