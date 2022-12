Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.12.2022, zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, gegen ein dahinter geparktes Fahrzeug, beschädigte dies und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich in der Eisenbahnstraße in Endingen. Der Schaden am beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Dem Schadensbild nach zu urteilen, könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung handeln.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.

