POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: Kokelnder Stromverteiler ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots) - Ihren schwarzen Suzuki Baleno stellte am Donnerstag, 15.12.2022 gegen 07.30 Uhr eine 40 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz an der Bahnhaltestelle Schlattholz ab. Als sie gegen 13.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses beschädigt. An der Beifahrertüre befand sich eine Delle und es waren weiße Lackantragungen, welche vermutlich vom ...

mehr