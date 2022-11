Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1444) Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Am Montag (28.11.2022) brachen Unbekannte in den Morgen- bzw. Vormittagsstunden in ein Wohnhaus in Lichtenau (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zwischen 06:30 Uhr und 13:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße An der Rezat.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und flohen unerkannt. Ob die Täter Beute machten, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell