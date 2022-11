POL-MFR: (1443) Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Altdorf bei Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (27.11.2022) versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger-Land) einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 05:00 Uhr bemerkten die Bewohner eines Anwesens in der Mühlbergstraße (Ortsteil Altenthann) seltsame Geräusche im Bereich des Gartens. Nachdem sie die Außenbeleuchtung einschalteten, stellten sie ...

