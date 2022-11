POL-MFR: (1440) Betrunkener Autofahrer verletzte Fußgänger - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am Freitag (25.11.2022) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Poppenreuther Straße / Ecke Erlanger Straße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Unbekannten einen Tresor mit einer noch unbekannten ...

