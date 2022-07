POL-LWL: PKW überschlug sich - Fahrer war alkoholisiert

Parchim (ots) - Am frühen Sonntagabend hat in Parchim ein PKW eine Fußgängerin erfasst die dabei schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 65-jährige Autofahrerin an einer Ampelkreuzung nach links abgebogen sein, als ihr PKW dabei mit einer 15-jährigen Fußgängerin kollidierte. Die 15-Jährige soll sich zu dem Zeitpunkt beim Überqueren der Straße befunden haben. Durch die Kollision wurde sie ...

