POL-NI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß:

Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Am 05.04.2022 kurz vor 17 Uhr versuchte eine männliche Person mittleren Alters aus einem Fachmarkt Am Mußriedegraben in Nienburg ein hochwertiges E-Bike zu entwenden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Fachmarktes hatte beobachtet, wie der mutmaßliche Kunde in einem Vorraum die dort ausgestellten Fahrräder inspizierte. Die Fahrräder waren mit einem Drahtseil gegen Wegnahme gesichert. ...

mehr