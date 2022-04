Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter räuberischer Diebstahl aus Fachmarkt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 05.04.2022 kurz vor 17 Uhr versuchte eine männliche Person mittleren Alters aus einem Fachmarkt Am Mußriedegraben in Nienburg ein hochwertiges E-Bike zu entwenden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Fachmarktes hatte beobachtet, wie der mutmaßliche Kunde in einem Vorraum die dort ausgestellten Fahrräder inspizierte. Die Fahrräder waren mit einem Drahtseil gegen Wegnahme gesichert. Einen kurzen Moment später schob der Täter ein Fahrrad im Wert von ca. 1000 EUR aus dem Geschäft. Der hinzueilende Mitarbeiter konnte den Täter noch auf dem Parkplatz einholen und das E-Bike festhalten, wurde jedoch dann durch den Täter attackiert. Dabei zog sich der 58-Jährige eine leichte Verletzung im Kopfbereich zu. Der Täter konnte daraufhin flüchten, musste seine Beute aufgrund der beherzten Tat des Mitarbeitenden aber zurücklassen. Die spätere Inaugenscheinnahme der Sicherung der Fahrräder ergab, dass diese mit einem unbekannten Gegenstand durchtrennt worden war. Aufgrund einer anders gelagerten, vorherigen Tat in dem Fachmarkt lagen der Polizei erste Erkenntnisse zu der möglichen Identität des Täters vor. Die Ermittlungen bezüglich der Täterschaft dauern derweil an. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Telefon 05021-97780 zu melden.

