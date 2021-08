Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Heckscheibe zerstört - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Steinweg

11.08.2021, 10.29 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Mittwochmorgen gegen 10.29 Uhr der Polizei, dass sie in der Straße Steinweg einen Pkw Daimler, Smart bemerkt habe, bei dem die Heckscheibe zerstört worden war.

Die Polizei fand in der Straße Steinweg den gemeldeten schwarzen Pkw Daimler, Smart mit zerstörter Heckscheibe vor. Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand auf dem Parkstreifen. Der Smart war ordnungsgemäß verschlossen und in der Heckscheibe klaffte ein großes Loch.

Die Ermittler vermuten, dass ein unbekannter Täter die Heckscheibe zerstört hat. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden, eine Schadensermittlung findet momentan statt.

Die Polizei hofft dennoch darauf, dass Zeugen verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell