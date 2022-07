Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Parchim (ots)

Am frühen Sonntagabend hat in Parchim ein PKW eine Fußgängerin erfasst die dabei schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 65-jährige Autofahrerin an einer Ampelkreuzung nach links abgebogen sein, als ihr PKW dabei mit einer 15-jährigen Fußgängerin kollidierte. Die 15-Jährige soll sich zu dem Zeitpunkt beim Überqueren der Straße befunden haben. Durch die Kollision wurde sie schwerverletzt. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt und Erste Hilfe geleistet. Die 15-Jährige musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung Brunnenstraße/ B191 zeitweilig voll gesperrt. Am PKW der 65-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

