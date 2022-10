POL-HI: Radfahrer verunglückt tödlich

Hildesheim (ots) - Alfeld (geb). Am 05.10.2022 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 3 im Alfelder Ortsteil Godenau zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger aus der Region Hannover befuhr mit seinem VW T-Roc die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Süd. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenfahrstreifen und stieß mit einem entgegenkommenden Trecker mit Anbaugerät ...

