Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B3

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 05.10.2022 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 3 im Alfelder Ortsteil Godenau zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger aus der Region Hannover befuhr mit seinem VW T-Roc die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Süd. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenfahrstreifen und stieß mit einem entgegenkommenden Trecker mit Anbaugerät sowie einem Mercedes-Benz Sprinter zusammen. Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der VW sowie der Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme halbseitig für eine Stunde gesperrt. Laut der Polizei Alfeld beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell