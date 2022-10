Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: 86 Jähriger verstirbt während der Fahrt auf der Bundesstraße 3 bei Gronau- Leine

Hildesheim (ots)

(bur) Am 04.10.2022 ereignete sich gegen 09:40 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der B 3 zwischen Elze und Banteln. Auf gerade Strecke verlangsamte plötzlich laut Zeugenaussagen ein schwarzer Mazda seine Fahrt und rollte schließlich gegen einen Baum des rechten Grünstreifens Höhe Abfahrt Banteln. Der Fahrer, ein 86 jähriger Nordstemmer, der in Richtung Alfeld unterwegs war, war bereits beim Hinzueilen der Ersthelfer nicht mehr ansprechbar und wurde noch vor Ort reanimiert. Alarmierte Rettungskräfte konnten ihn noch ins nahegelegene Krankenhaus nach Gronau verbringen, wo er jedoch verstarb. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet oder gar verletzt. Die Polizei Elze musste den Verkehr kurzzeitig ableiten bzw. einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeikommissariat Elze übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell