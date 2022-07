Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Musikinstrumente aus Gemeindehaus gestohlen

Schleswig (ots)

In der Nacht von Freitag (22.07.22, 20:30 Uhr) auf Samstag brachen unbekannte Täter in das Gemeindehaus in der Bismarckstraße in Schleswig ein. Sie entwendeten unter anderem mehrere E-Gitarren und ein E-Piano. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Der Abtransport der sperrigen Sachen von dem Gelände, welches über Fußwege auch aus Richtung Michaelisstraße und Stadtweg zugänglich ist, könnte Anwohnern oder auch Besuchern der Veranstaltungen rund um das Event "Schleswig Swingt" aufgefallen sein.

Die Kriminalpolizei Schleswig bittet daher mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 04621-84-0.

