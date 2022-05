Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Fahrradunfall im Nordringpark

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Nordingpark sind am Donnerstagmittag (12. Mai) zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 15-Jähriger aus Hamm war mit seinem Trekkingbike gegen 11.45 Uhr auf einem Radweg vom Nordenwall in Richtung Nordingpark unterwegs. In Höhe der Kreuzung zu einem Geh-/ Radweg im Nordringpark kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-Jährigen aus Bönen. Dieser hatte den Radweg mit seinem Mountainbike zuvor in östliche Richtung befahren. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo der Teenager stationär verblieb. Da in der Atemluft des 53-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.(es)

