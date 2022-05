POL-HAM: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 12-Jährige wurde am Freitag, 6. Mai, 7.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße Ecke Im Ruenfeld schwer verletzt. Die Radfahrerin kollidierte mit einem Bus - beide waren in Richtung Hammer Straße unterwegs. Die 12-Jährige aus Hamm wurde schwer verletzt in ein Hammer Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär behandelt wird. Es entstand geringer Sachschaden.(hr) Rückfragen ...

