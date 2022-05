POL-HAM: 16-jährige Fahrradfahrerin auf dem Schulweg von Auto erfasst und schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Mittwoch, 4. Mai, an der Beukenbergstraße steht fest: Ein technischer Defekt kann nach Untersuchungen der Brandermittler der Polizei Hamm als Brandursache ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 48-jährige Mann, der nach dem Brand in einem Krankenhaus behandelt wurde, konnte dieses bereits wieder verlassen. Der ...

mehr