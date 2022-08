Polizei Mettmann

POL-ME: Papiertonne in Brand gesetzt - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Erkrath-Hochdahl - 2208097

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Erkrath-Hochdahl haben am späten Samstagabend (20. August 2022) zwei bislang noch unbekannte Täter eine Altpapiertonne in Brand gesteckt und somit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 23:15 Uhr hatte ein Anwohner des Hochdahler Markts eine brennende Altpapiertonne festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, die wiederum die Polizei über den Brand benachrichtigte. Als die Polizei wenig später an der Einsatzörtlichkeit eintraf, gab der Anwohner an, kurz vor der Entstehung des Brandes zwei Jugendliche beobachtet zu haben, die sich in der Nähe der Tonne aufgehalten haben sollen, wobei sie dabei laute Rapmusik aus einer Bluetooth-Box gehört hätten. Kurz darauf sah er Feuerschein aus der Tonne aufsteigen, ehe die beiden Jugendlichen davonrannten. Zu den beiden liegen keine weiteren Beschreibungen vor, außer, dass beide dunkel gekleidet und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß waren.

Die Papiertonne brannte komplett aus - der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell