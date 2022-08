Polizei Mettmann

POL-ME: Auf Campusgelände: Jugendliche ausgeraubt und mit Bierflasche beworfen - Heiligenhaus - 2208094

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bereits am Freitagabend (19. August 2022) hat eine etwa 20-köpfige Gruppe Jugendlicher und junger Männer auf dem Campus Velbert / Heiligenhaus der Hochschule Bochum an der Kettwiger Straße in Heiligenhaus einen 16-jährigen Jugendlichen ausgeraubt und einen anderen ebenfalls 16-Jährigen mit einer Bierflasche verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und einer gefährlichen Körperverletzung.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22 Uhr hatte sich ein 16-jähriger Heiligenhauser gemeinsam mit einigen Freunden auf dem Campusgelände der Hochschule Bochum an der Kettwiger Straße in Heiligenhaus aufgehalten, als der Gruppe etwa 20 Jugendliche und junge Männer vom Panoramaradweg aus kommend entgegen kamen. Diese Gruppe soll dann den Heiligenhauser sowie seine Freunde umzingelt und bedroht haben, ehe dem 16-Jährigen eine Kette vom Hals gerissen wurde.

Zudem warf einer aus der Gruppe eine Bierflasche auf einen ebenfalls 16-jährigen Heiligenhauser. Die Flasche zerschellte am Kopf des Jugendlichen, wodurch dieser aber glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Der Junge musste aber zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, welches er aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Die unterdessen alarmierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung zwei verdächtige Jugendliche aus der Gruppe antreffen und ihre Personalien aufnehmen. Inwiefern die beiden 17-Jährigen konkret tatbeteiligt waren, ist aber noch nicht geklärt.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat die Vorfälle am Freitagabend auf dem Campus-Gelände beobachtet oder kann sonstige Angaben zu der Jugendgruppe tätigen? Die Tatverdächtigen sollen laut verschiedener Zeugen alle ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben. Der Haupttäter war etwa 1,85 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Hose sowie einen Hut und eine Halskette.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell