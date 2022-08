POL-ME: Unbekannte stecken Mülltonne in Brand - Velbert - 2208096

Polizei Mettmann

Velbert

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am späten Freitagabend (19. August 2022) eine Papiermülltonne in Velbert-Mitte in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 23.15 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen Feuerwehr und Polizei, weil sie eine brennende Papiermülltonne an der Wagnerstraße in Velbert-Mitte bemerkt hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten bislang unbekannte Tatverdächtige eine Papiertonne, die in einem Verschlag auf Höhe der Hausnummer 14 stand, in Brand gesteckt. Die Feuerwehr Velbert war schnell vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Durch die Flammen wurden eine angrenzende Garagenwand, der Verschlag sowie zwei weitere Tonnen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer hat rund um den Tatort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell