Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: 18-jähriger VW-Lenker in rücksichtsloser Weise unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins und seines VW endete für einen 18 Jahre alten Mann am Samstagabend eine Autofahrt in Waldenbuch. Mehrere Zeugen hatten geschildert, dass ein VW die Straßen "Auf dem Graben", die Tübinger Straße und die Stuttgarter Straße mit überhöhter Geschwindigkeit entlang fuhr. Er drehte darüber hinaus "Extra-Runden" in den beiden vorhandenen Kreisverkehren, wobei die Reifen gequietscht haben sollen und das Auto durch die Kurven driftete. Mindestens drei Mal soll der Lenker in dieser Rowdy-Manier auf derselben Strecke durch Waldenbuch gefahren sein. Dabei schallte laute Musik aus dem PKW und die beiden Mitfahrer schrien teilweise aus dem Fahrzeug heraus. Beim Abbiegen von der Straße "Auf dem Graben" in die Tübinger Straße habe der VW-Fahrer zwei Fahrzeuglenkern die Vorfahrt genommen. Beamte des Polizeireviers Waldenbuch konnten den 18 Jahre alten VW-Lenker letztlich im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen feststellen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere sucht die Polizei die beiden Fahrzeuglenker, denen die Vorfahrt genommen wurde.

