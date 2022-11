POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Donnerstag (08.11. bis 10.11.2022) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Kleiner Ostring eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 15.45 Uhr am Dienstag und 16.30 Uhr am Donnerstag ein Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten alle Zimmer. Hierbei stahlen sie einen Tresor samt Inhalt im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen ...

mehr