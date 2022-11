POL-S: Zwölfjährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch / -Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (09.11.2022) und Donnerstag (10.11.2022) zwei E-Scooter am Sillenbucher Markt und in der Bolzstraße gestohlen. Ein 69-jähriger Besitzer sicherte am Mittwoch seinen E-Scooter der Marke Telefunken mit einem Spiralschloss gegen 17.30 Uhr an einem Fahrradständer im Bereich des Sillenbucher Markts. Als er gegen 20.00 Uhr wieder kam, war der E-Scooter, mit ...

