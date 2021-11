Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Neutralisiert

Rastatt (ots)

Die Anlieferung einer als explosiv eingestuften Substanz zu einem Entsorgungsbetrieb in der Straße "Im Steingerüst" hatte am Mittwoch eine über dreistündige Straßensperrung zur Folge. Ein Firmenmitarbeiter meldete sich kurz vor 11:30 Uhr bei der Polizei und berichtete von einer brisanten und zur Vernichtung angelieferten Fracht. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt sowie ein Fachberater für Chemie nahmen vor Ort eine erste Gefahreneinschätzung vor. Letztendlich mussten zur Neutralisierung der Säure Delaborierer des Landeskriminalamtes aus Stuttgart anrücken. Eine Evakuierung von Personen war hierzu nicht erforderlich. Kurz vor 15 Uhr konnte seitens der Entschärfer Entwarnung gegeben und die Straßensperrung aufgehoben werden. Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt prüfen nun, ob der Transport der gefährlichen Säure so hätte durchgeführt werden dürfen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell